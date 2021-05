Morata aderisce alla campagna #StopOnlineAbuse: “Facile insultare così”

La Juventus sta attraversando un periodo difficile, con i calciatori e il tecnico Andrea Pirlo che sono diventati sui social bersagli di insulti e minacce. Dopo il gesto di alcuni club di Premier League che hanno deciso di non pubblicare sul loro...

La Juventus sta attraversando un periodo difficile, con i calciatori e il tecnico Andrea Pirlo che sono diventati sui social bersagli di insulti e minacce. Dopo il gesto di alcuni club di Premier League che hanno deciso di non pubblicare sul loro account come forma di protesta contro questo fenomeno, Alvaro Morata ha deciso di aderire alla campagna #StopOnlineAbuse, come confermato da una Stories pubblicata attraverso il suo profilo Instagram: "Come molte persone e da molto tempo, sia io che la mia famiglia abbiamo ricevuto insulti e minacce attraverso i social. Siamo professionisti, a volte le cose non vanno come tutti vorremmo, ma abbiamo famiglia e soprattutto dei sentimenti. È molto facile insultare le persone senza averle davanti, e credo che sarà così fino a quando i social non saranno legati al documento di identità e non ci sarà un controllo maggiore. Il razzismo, la xenofobia e l'odio devono finire".