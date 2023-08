Morace: “La Juventus mi ha impressionato, vuole invertire il trend”

Carolina Morace, ex calciatrice, ha detto la sua a TuttoCagliari.net, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "Credo sia un po’ presto per azzardare un pronostico. Certamente lo Scudetto è un obiettivo concreto per il Napoli in primis, poi per la Juventus, per l’Inter e per il Milan. Nel calderone metterei anche Roma e Lazio, ricordando in particolare che i biancocelesti sono arrivati secondi l’anno scorso. Queste sono le formazioni attrezzate per contendersi il tricolore. A oggi la migliore impressione l’ha fatta la Juventus di Allegri, che la scorsa stagione proponeva un gioco-non gioco sparagnino e di pura attesa mentre quest’anno, almeno a giudicare dalle prime uscite, sembra intenzionata a invertire il trend.