Morabito su Milik e la Juve: “L’attaccante ha un accordo con i bianconeri”

TORINO – Il 2020 volge ormai al termine e con l’arrivo del nuovo anno si prepara il ritorno in campo della Serie A. Il 3 gennaio, infatti, tutte le 20 squadre saranno impegnate nella 15esima giornata di campionato e la Juventus se la vedrà in casa contro l’Udinese. Una partita fondamentale per la squadra di Andrea Pirlo, che dovrà riscattare la sconfitta subita contro la Fiorentina nell’ultima gara. Il 2021, poi, si aprirà anche con una nuova finestra di mercato, in cui la Vecchia Signora potrà essere nuovamente protagonista assoluta.

La società bianconera, infatti, è già al lavoro da diverse settimane per mettere a segno nuovi colpi importanti e rinforzare la squadra. In particolare, Fabio Paratici e il resto della dirigenza sembrano essere concentrati sulla ricerca di un nuovo attaccante per completare il pacchetto offensivo. Con un Paulo Dybala che sta deludendo dal punto di vista delle prestazioni e con Alvaro Morata costretto spesso agli straordinari, la Juve vorrebbe una quarta punta che possa dare un cambio di qualità ai titolari. Molti sono i nomi circolati nelle ultime settimane e uno dei più caldi è senza dubbio quello del centravanti polacco Arkadiusz Milik.

Della possibile operazione tra la Juventus e il giocatore del Napoli ha voluto parlare l’operatore di calciomercato Vincenzo Morabito. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Morabito ha detto: “Per quanto riguarda i movimenti degli attaccanti, abbiamo visto che Diego Costa si è svincolato dall’Atletico Madrid. Per la Juve succederà qualcosa sul fronte offensivo, specialmente perché c’è da chiarire la situazione di Dybala. Su Milik, invece, il Napoli vuole cercare di incassare qualcosa e stanno cercando di trovare un modo con la Juve. Il giocatore ha un accordo con i bianconeri. Inoltre, Agnelli e De Laurentiis hanno dei rapporti ravvicinati e sul mercato può succedere qualcosa, che sarebbe un ottimo affare per tutte le parti“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<