Monza-Juventus, i TOP e FLOP della sfida: Gatti convince, male Vlahovic

Nell'incontro tra il Monza e la Juventus, i bianconeri hanno ottenuto un successo decisivo e sofferto per 2-1, con reti di Rabiot e Gatti.

Nell'anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, la Juventus , nella partita con il Monza , ha ottenuto un importante vittoria per 2-1

Tra i TOP c'è sicuramente Gatti, autore del gol nel finale, ma protagonista di una partita ordinata in difesa e aggressiva in fase offensiva. Bene anche Rabiot, che è entrato in entrambi i gol della Vecchia Signora.