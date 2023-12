Monza-Juventus: le statistiche in vista della partita di questa sera

La squadra bianconera scende in campo contro i brianzoli nella partita valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Monza nella partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato la sfida e le relative statistiche.

Dal 12 maggio in avanti il Monza ha subito solo quattro gol in otto partite casalinghe disputate in Serie A, nel periodo, tra le squadre presenti nella competizione sia nel 2022/23 che nel 2023/24, i biancorossi vantano la miglior difesa interna.

La Juventus ha vinto quattro delle prime sei trasferte di questo campionato (1N, 1P) e non ottiene cinque successi nelle prime sette partite fuori casa dal 2019/20; in 12 delle 14 occasioni in cui i bianconeri hanno vinto almeno cinque delle prime sette gare esterne disputate in Serie A, hanno poi concluso la stagione al primo posto (inclusi 2004/05 e 2005/06).