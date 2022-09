Monza-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo conto i lombardi nella partita valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie A

La Juventus deve ritrovarsi dopo una difficile settimana, iniziata con le polemiche che hanno fatto seguito al pareggio contro la Salernitana, e continuata con la sconfitta in Champions League contro il Benfica, che ha messo a serio rischio il cammino dei bianconeri in coppa. Oggi la squadra di Massimiliano Allegri affronta in Monza nella settima giornata del campionato italiano, l'ultima prima della sosta per le Nazionali.