I TOP e FLOP di Monza-Juve: ingenuo Di Maria, bocciati Gatti e Danilo

Tra i FLOP c'è certamente Di Maria. Il Fideo, al rientro dal primo minuto, è apparso fin da subito non in condizione per incidere. Nella parte finale del primo tempo poi il disastro. Dopo qualche fallo e provocazione di Izzo, reagisce con una gomitata al difensore del Monza: è cartellino rosso. Per un giocatore della sua esperienza, lasciare la squadra in 10 per questo è una grave ingenuità. Prova negativa anche per Gatti. Schierato al fianco di Bremer, l'ex Frosinone è impreciso in più di un'occasione e perde la marcatura di Gytkjaer in occasione del vantaggio del Monza. Male Vlahovic, apparso molto nervoso per i pochi palloni che gli sono arrivati e che soffre sempre di più il digiuno sotto porta. Brutta prova per Danilo, che non dà grande copertura dietro e spreca un paio di occasioni importanti in avanti. In generale comunque prova insufficiente per quasi tutti i titolari.