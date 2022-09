Da Perin fino al Catanzaro: tutte le statistiche post Monza-Juve

Dal record di Perin in Serie A fino alla sconfitta contro il Catanzaro: tutte le statistiche di Monza-Juve

La sfida tra Monza e Juve è terminata un po' a sorpresa con la vittoria della squadra di casa. Una sorta di Davide contro Golia, con la vittoria della formazione neopromossa contro la big. Big che però è in grave difficoltà e nel bel mezzo di una crisi. I bianconeri, infatti, sono ottavi in Serie A, a ben sette punti di distanza dalla testa della classifica. Per recuperare lo svantaggio servirà un miracolo.