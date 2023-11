Le probabili formazioni di Monza-Juve: dubbi in attacco per Allegri

I bianconeri scenderanno in campo con il solito 3-5-2 di Allegri. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Rugani a comporre la linea di difesa. Sulle fasce pronti Cambiaso e Kostic, mentre McKennie, Locatelli e Rabiot agiranno a centrocampo. In attacco pronto il tandem composto da Vlahovic e Chiesa, ma occhio a Milik che scalpita per un posto da titolare.