Monza-Juve, i convocati di Palladino: non c’è Petagna

Domani la Juventus sarà ospite del Monza all'U-Power Stadium, per la settima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a una reazione dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, che ha compromesso la qualificazione agli ottavi di finale. Per la squadra di Allegri non c'è più molto margine di errore: dopo quattro pareggi nelle prime sei giornate, domani servono i tre punti per rimanere nelle zone alte della classifica.