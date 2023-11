Monza-Juve, Allegri con il dubbio Locatelli: al suo posto si scalda Miretti

Mister Allegri recupera Danilo e Alex Sandro, ma rischia di dover fare a meno di Locatelli. Il centrocampista della Juventus, recuperato in extremis contro l’Inter, potrebbe non farcela per l’impegno di venerdì 1 dicembre contro il...

Mister Allegri recupera Danilo e Alex Sandro, ma rischia di dover fare a meno di Locatelli. Il centrocampista della Juventus, recuperato in extremis contro l'Inter, potrebbe non farcela per l'impegno di venerdì 1 dicembre contro il Monza. Inoltre, anche se riuscisse a strappare la convocazione all'ultimo, la sua titolarità non sarebbe certa.

La soluzione pensata per la formazione della Juventus sarebbe quella di spostare Rabiot nel ruolo di regista. Come mezzala a quel punto toccherebbe a Fabio Miretti. Più difficile invece la riconferma di Nicolussi Caviglia. In difesa invece, dovrebbe toccare ancora a Rugani, con Danilo pronto per subentrare a gare in corsa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.