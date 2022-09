Monza-Juve 1-0: follia Di Maria, disastro bianconero

Termina con una sconfitta il match della Juventus contro il Monza , ennesimo risultato negativo di questa stagione. Ora per i bianconeri ci saranno due settimane di pausa dedicate alle nazionali: per la dirigenza sarà il momento di ragionare sul da farsi, con Allegri che rischia davvero la panchina.

Primo tempo privo di particolari emozioni, con entrambe le squadre alla ricerca del gol del vantaggio ma incapaci di incidere sotto porta. I bianconeri in particolare si difendono molto bassi, lasciando il pallino del gioco agli avversari che provano spesso il tiro dalla distanza. L'episodio più importante è sicuramente nel finale, quando Di Maria da una gomitata a Izzo e riceve un cartellino rosso diretto. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0, ma con i bianconeri in 10 uomini.

Nella seconda frazione di gioco la squadra di Allegri prova a difendersi ma in inferiorità numerica la partita si difficile. Lo schema è chiaro: difesa e contropiedi. Una strategia tanto basilare quanto funzionale, ma che alla lunga non riesce a reggere. Nel finale di partita, infatti, il Monza trova il gol del vantaggio: cross di Ciurria per l'inserimento di Gytkjaer che non lascia spazio a Perin. 1-0, crisi nera. Allegri prova quindi a cambiare qualcosa e inserisce in campo Kean, che si rende subito pericoloso con un colpo di testa. Niente da fare, ennesima sconfitta bianconera.