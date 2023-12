Di Gregorio: “Questa Juve è un po’ diversa, difficile fargli gol”

Dopo aver trovato il pareggio, la rete di Gatti nei minuti finali è stata una doccia fredda per il Monza. Al termine della partita contro la Juve il portiere biancorosso Di Gregorio ai microfoni di Sky Sport ha infatti detto "Non siamo contenti perchè eravamo riusciti a pareggiarla. Prendere gol all'ultimo così non è mai bello. Sicuramente l'umore non è dei migliori ma ora bisogna analizzare la partita e ripartire martedì con la preparazione in vista del Genoa".