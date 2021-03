Montipò: “Fantastico vincere a Torino. La parata più bella su Ronaldo”

Il portiere del Benevento ha parlato della vittoria contro la Juventus

La Juventus ha perso domenica in casa la partita contro il Benevento per 0-1, con la squadra campana corsara allo Stadium che ha aperto la crisi bianconera. La squadra di Andrea Pirlo, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, si era rituffata in campionato pronta a battersi con l'Inter per la conquista dello Scudetto, ma l'ennesimo stop arrivato in campionato sembra aver messo fuori gioco i sogni di gloria bianconeri, che ora si trovano a dieci punti dall'Inter con ormai poche partite da giocare.

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò, autore di una grande prestazione domenica che ha chiuso la porta in faccia ai bianconeri, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport, ai quali ha raccontato della partita e dei suoi obiettivi futuri: "Aver vinto è qualcosa di semplicemente fantastico. Una cosa che non realizzi sia successa veramente fino a che non ti rendi conto che è andata proprio in quella maniera. Serve un po’ di tempo, era una cosa impensabile e che nessuno avrebbe mai creduto potesse accadere. Il fatto che siamo entrai nella storia con nostro club non può che inorgoglirci. Abbiamo violato il campo di una squadra che ha vinto nove scudetti consecutivi, che ha un campione come Ronaldo che prima della partita è stato premiato come migliore di tutti i tempi. La più bella parata credo di averla fatta proprio su Ronaldo. Si era nell’ultimo quarto d’ora e il portoghese ha vinto una serie di rimpalli in area sulla sinistra, poi quando mi si è parato di fronte ha mirato sotto la traversa. Io ho avuto i riflessi pronti per mandare in angolo".