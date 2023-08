Montezemolo: “Lukaku alla Juventus? Nemmeno in foto”

La Juventus è scesa in campo ieri tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per disputare la partita in famiglia contro la Juventus B. I bianconeri si sono imposti per 8-0, in una partita che ha visto molti giocatori protagonisti, già pronti per l'inizio della prossima Serie A, con l'esordio in programma il 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese.