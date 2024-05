Montervino: “Potrebbe esserci un clamoroso passaggio dalla Juve al Milan”

Dagli studi di Sportitalia, Francesco Montervino ha parlato di un possibile colpo di scena che riguarderebbe Juventus e Milan. Ecco le sue parole: "Credo ci potrebbero essere delle grandi sorprese sulle panchine. La panchina del Milan, secondo me, potrebbe riservare una sorpresa grossa. Se Allegri dovesse davvero partire dalla Juventus, cosa probabile nonostante l'anno di contratto che ha, potrebbe essere un potenziale allenatore del Milan. Io la butto lì così, ma è una sensazione che ho. Come penso che sia difficile che Conte arrivi al Napoli. Tutti sanno che De Laurentiis ha il pallino Gasperini da un po' di anni, è vero quello che ha raccontato Gasperini nel 2011, è vero che negli anni successivi lo ha cercato in più di una circostanza, quindi anche lì potrebbe arrivare una sorpresa".