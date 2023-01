Montero: “Tanti segnali positivi, ho rivisto la squadra del semestre scorso”

La Juventus Under 19 è tornata a vincere dopo sei partite, battendo il Milan in trasferta per 4-2: questo il commento del tecnico bianconero

L'Under 19 torna alla vittoria, battendo il Milan in trasferta per 4-2. Primo successo nel 2023 per i bianconeri, che non vincevano da sei partite. Al termine del match, il mister Paolo Montero ha ha parlato ai canali ufficiali. Queste le parole riportate dal sito ufficiale della Juventus: "Quella di oggi è stata una partita aperta e molto bella, contro un avversario forte come il Milan e sia noi che loro abbiamo cercato di vincerla fino alla fine. Sono felice per il risultato e per aver rivisto i miei giocatori creare tante palle gol e situazione pericolose per andare a segnare.