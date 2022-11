Montero: “Roma superiore mentalmente. Felici di questi mesi di lavoro”

Aspettando l'ultima gara del 2022 della squadra di Allegri, impegnata domani sera all'Allianz Stadium contro la Lazio, oggi è stata l'Under 19 a chiudere il proprio 2022. La Primavera bianconera però lo ha fatto in modo amaro.I ragazzi di Paolo Montero infatti sono stati sconfitti per 5-2 dalla Romaal Tre Fontane nello scontro al vertice tra prima e seconda in classifica. La squadra di Guidi quindi ha allungato in testa portandosi a quota 29 punti, mentre la Juve è rimasta al secondo posto a 24.