Montero: “La squadra è viva, grande partita con la Roma”

Paolo Montero, allenatore della JuvePrimavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "I ragazzi hanno giocato una grande partita contro una delle due squadre, insieme all'Inter, più forti del campionato. Io e il mio staff siamo soddisfatti della loro prestazione anche e soprattutto per la bella reazione che hanno avuto quando si sono trovati sotto 0-2, non era scontata. Il secondo tempo lo abbiamo giocato sicuramente meglio del primo parziale, creando tante occasioni importanti e non è un caso che le nostre tre reti siano arrivate proprio in questa frazione. Era importante tornare a macinare punti in classifica dopo una serie di tre sconfitte consecutive. Questa squadra è viva e in queste cinque partite che ci separano dalla fine della regular season il nostro obiettivo sarà quello di continuare a spingere sull'acceleratore. Ogni giorno questi ragazzi si devono allenare con intensità per arrivare a giocare partite come quella di oggi. Ci complimentiamo con loro per questa prestazione. Ora, però, dobbiamo continuare così".