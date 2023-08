Montero sulla Primavera: “Spero in una squadra tecnica e intelligente”

Stiamo lavorando bene e siamo contenti. Che squadra saremo? Una squadra con piedi buoni, perché sono tutti bravi tecnicamente. Dovremo essere una squadra dinamica per le squadre che andremo ad affrontare. Anche intelligenti, per capire quando spingere e quando no. In tutte le partite abbiamo creato tante palle gol, dobbiamo migliorare in fase difensiva. Spero in una squadra dinamica e intelligente. Il Cagliari è una squadra fisica, con tanti 2004 e 2003. Non è una giustificazione, ma a questa età uno o due anni di differenza si sentono. Sono forti in transizione ma noi gli possiamo fare male, dobbiamo essere intelligenti nelle preventive e nelle transizioni.