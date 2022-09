Montero: “Questa squadra ha tantissime qualità. Il gruppo è fondamentale”

Il tecnico della Juventus Under 19 ha commentato la vittoria della formazione bianconera arrivata in rimonta control l'Atalanta

redazionejuvenews

Un grande inizio di campionato per la JuventusUnder19, che ieri è stata protagonista di una grande partita contro l'Atalanta, sconfitta con una grande prova di forza da parte degli uomini bianconeri, che hanno vinto in rimonta per 3-2 contro la squadra orobica, portandosi a 10 punti in classifica al primo posto, al pari con la Fiorentina. Il tecnico Paolo Montero ha parlato commentando la vittoria ottenuta dalla sua squadra.

""Questi tre punti valgono tanto perchè abbiamo giocato contro una squadra che vanta uno dei migliori settori giovanili d'Europa. Penso che oggi abbiamo meritato più dell'Atalanta di vincere questa partita. Oggi usciamo soddisfatti dal campo e secondo me l'aspetto più incoraggiante è stato l'atteggiamento del gruppo. Qui alla Juventus ti insegnano che il gruppo è sempre fondamentale, perchè con l'unione d'intenti tutto è possibile e oggi siamo riusciti a vincere un'altra partita in rimonta. Sono stati tanti i segnali positivi, ma sappiamo che il nostro dovere è quello di continuare a lavorare duro per crescere ancora. All'interno di una partita ci possono essere momenti più difficili di altri, ma bisogna avere la capacità di reagire e noi ce l'abbiamo avuta. Questa squadra, lo ripeto sempre, ha tantissime qualità. Dobbiamo essere bravi a sfruttarle al meglio in ogni partita e penso che la strada intrapresa sia quella giusta. Dobbiamo continuare così".

Una partita pazza a Vinovo quella di questa sera tra Juventus Under 19 e Atalanta. Una partita che ha visto ancora una volta i bianconeri portare a casa i tre punti e per la seconda volta consecutiva vincendo in rimonta. Al Campo "Ale e Ricky" la squadra di Mister Montero supera 3-2 quella orobica e il gol decisivo è un autentico capolavoro di Valdesi, al suo primo gol con la Primavera. Di Turco e Huijsen le altre due reti. Si tratta di una vittoria importantissima che permette alla Juve di agganciare momentaneamente in testa alla classifica la Fiorentina a quota 10 punti dopo quattro giornate disputate". (Juventus.com)