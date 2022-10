Montero: “Felici per la vittoria, ma dobbiamo migliorare in difesa”

In attesa di sapere cosa farà la squadra di Allegri contro il Milan, oggi l'Under 19 ha battuto la Sampdoria per 3-1. Dopo la partita, il mister Paolo Montero ha analizzato il match ai microfoni dei canali ufficiali. Le sue parole: "Siamo felici per la vittoria, ma come vogliamo avere giocatori che lotteranno fino alla fine per il titolo di capocannoniere, allo stesso modo dobbiamo ambire a diventare la migliore difesa del campionato. In Italia, spesso e volentieri, vince il campionato la squadra che subisce meno gol e se vogliamo toglierci grandi soddisfazioni dobbiamo migliorare soprattutto sotto questo aspetto. Sappiamo che non è semplice mantenere sempre alta l'attenzione giocando così tante partite in così pochi giorni, ma se vogliamo continuare a crescere sono questi i dettagli da migliorare e sono sicuro che saranno questi stessi dettagli a fare la differenza a fine stagione.