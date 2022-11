Montero: “Stiamo bene, abbiamo tanti giovani dal futuro assicurato”

Paolo Montero, allenatore della Juventus Primavera, ha analizzato la prossima partita con la Roma, scontro al vertice del campionato.

redazionejuvenews

Paolo Montero, tecnico della JuventusPrimavera, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventus TV. Ecco le sue parole: "La squadra sta molto bene fisicamente e mentalmente. Secondo me è stato un semestre molto positivo, abbiamo raggiunto l’obiettivo della Youth. Non siamo più primi in classifica, ma adesso andiamo a giocare contro una delle favorite per il campionato".

Sulla Roma, che attualmente è prima in classifica, proprio sopra alla Vecchia Signora, con due punti di vantaggio sulle inseguitrici: "E' una squadra di umiltà e qualità. Hanno vinto in tutte le categorie Under, sarà una partita bella per noi, per misurarci e crescere. La Roma è forte e lì troveremo delle valutazioni su di noi. Nelle partite difficili abbiamo sempre fatto buoni risultati".

Sui calciatori in rampa di lancio della Juventus U19, visto che diversi profili sono nel mirino anche della prima squadra: "Per arrivare in prima squadra serve personalità e sopportare le pressioni esterne. Nel calcio cadi e devi rialzarti spesso, abbiamo dei giocatori dal futuro assicurato. Abbiamo tanti 2005, che sarebbero Under 17 e non c’entrano niente con la Primavera. A questa età due anni di differenza è tanto. Qua ti devi abituare a giocare mercoledì-domenica come gli adulti, è normale che possano calare".