Montero: “Successo molto importante, prestazione di alto livello”

Paolo Montero, allenatore della JuvePrimavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Siamo molto felici per questa vittoria contro i campioni d'Italia in carica. Il Lecce è una squadra fortissima e siamo sicuri che lotteranno fino alla fine per entrare in zona play-off, di conseguenza questo successo ha un valore davvero importante.