Montero: “Gruppo più maturo, ora puntiamo al titolo”

Paolo Montero, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sulla prestazione dei bianconeri con il Milan in campionato.

Paolo Montero , allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua dopo la vittoria con il Milan . Ecco le sue parole: "Sono molto soddisfatto: abbiamo giocato una bella partita, senza concedere gol, contro una squadra forte cui faccio i complimenti. Era importante trovare l’imbattibilità, perché in questa stagione abbiamo preso troppi gol, oggi i ragazzi hanno fatto una bella prova.

Grazie anche a un gruppo che è diventato più maturo, aiutato anche dai ragazzi che sono tornati qui dalla Next Gen: è un’esperienza che li ha fatti diventare davvero degli uomini, capaci di aiutare tanto in campo e in spogliatoio.