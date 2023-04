Montero: “Siamo dispiaciuti, doveva chiudere prima la gara”

Paolo Montero, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sulla gara con il Cagliari, match perso per 5-3 in rimonta.

Paolo Montero , allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua dopo la sconfitta con il Cagliari . Ecco le sue parole: "Siamo molto dispiaciuti per il secondo tempo: potevamo e dovevamo chiuderla prima, dopo una bella prima frazione. Speriamo che questa sconfitta ci serva per crescere: gli ingredienti sono sempre gli stessi, testa e lavoro".

Di seguito anche le parole dell'allenatore del Cagliari Pisacane: "Sapevamo che oggi era una gara difficile. Abbiamo studiato la Juventus nei minimi particolari. E’ una squadra che ha un numero importante per tiri. Diciamo che nei primi venti minuti abbiamo sbagliato le distanze e gli abbiamo permesso di mettere in mostra le loro qualità migliori. La squadra ha dimostrato di non mollare mai.