Montero sulla Juve: “Fiducioso per il futuro, difficile sostituire Chiellini”

Paolo Montero, ex calciatore, ha detto la sua sulla stagione della Juventus, parlando anche di Giorgio Chiellini.

Paolo Montero, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, analizzando la stagione bianconera. Ecco le sue parole: "Ci sono stati molti infortuni, alcuni giocatori erano nuovi e quindi si sono dovuti adattare. Anche 'Zizou', che è stato il numero uno al mondo, non ha fatto subito bene alla Juve. Sono arrivati tanti ragazzi giovani e di qualità, per cui sono fiducioso. Sono una persona a cui piace sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, bisogna essere ottimisti. Ho molta fiducia in Andrea, Pavel e tutte le persone che lavorano in bianconero, sapranno come far meglio. La Juventus vista in questa stagione ha sempre sudato la maglietta, poi ci sono annate in cui ci vuole un po' più di fortuna. In questa squadra ci sono giocatori di esperienza e di qualità, l'unico modo che conosco per tornare a vincere è questo: umiltà e lavoro. Non è un mistero, è calcio".