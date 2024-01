Montero: “I ragazzi hanno dominato, siamo molto dispiaciuti”

Paolo Montero, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'ultima sfida.

Paolo Montero, allenatore della JuventusPrimavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Siamo molto dispiaciuti per come è andata questa partita perchè i ragazzi hanno dominato in campo, ma purtroppo abbiamo perso per un episodio.

È un peccato tornare a Torino senza punti perchè vincere contro l'Empoli ci avrebbe permesso di agganciare in classifica alcune squadre attualmente in zona play-off, ma come ho detto ai miei giocatori è importante continuare a lavorare così.

Il lavoro paga, sempre, di conseguenza dobbiamo avere pazienza perchè abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere il nostro obiettivo che è qualificarci per la fase finale del campionato".

