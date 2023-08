Montero: “Contenti del lavoro fatto. Il gruppo procede bene”

La Juventus sta per iniziare l'ultima parte della preparazione che porterà all'inizio della nuova Serie A. I bianconeri si alleneranno alla Continassa in vista dell'esordio in campionato in programma il 20 agosto contro l'Udinese allo Stadio Friuli di Udine, dove prenderà il via la nuova stagione che dovrà vedere i bianconeri protagonisti, anche per il fatto che la squadra di Allegri non avrà le coppe a cui pensare.