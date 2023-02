Montero: “Questa è la strada giusta per centrare i playoff”

Dopo la netta vittoria per 3-0 in casa contro il Sassuolo di domenica scorsa, oggi è arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Juventus Under 19. I bianconeri hanno battuto 1-0 l'Udinese in trasferta, grazie al gol di Mancini al ventesimo minuto. Un risultato sofferto, ma molto importante per la classifica, proprio come lo era stato quello contro i neroverdi. Ora la Juventus, dopo 19 turni di campionato, si trova al quarto posto in classifica con 34 punti. A un punto di distanza c'è la Roma, terza, e a due lunghezze ci sono Torino e Lecce, rispettivamente prima e seconda.