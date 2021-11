Montemurro: “Wolfsburg? Ogni partita è occasione di crescita”. Salvai: “Le abbiamo studiate bene”

Il tecnico delle Juventus Women e il difensore hanno parlato

redazionejuvenews

Joe Montemurro, tecnico delle Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus Women-Wolfsburg: "Ogni partita per noi è occasione di crescita e in gare importanti come quella di domani e quella con il Chelsea impari tanto. Ci sono momenti in queste gare che è fondamentale gestire bene e più giochiamo partite così più avremo familiarità con queste situazioni. Le gare sono tutte decisive a questo livello, per noi è un grande stimolo affrontare avversari così. Sarà una gara diversa da quella del Chelsea, sia per come loro si mettono in campo sia per noi.

Caruso sta molto bene, ha avuto un po' di crampi contro la Samp e abbiamo deciso di farle fare un lavoro specifico per farla riposare. Anche Boattin sta bene, poter contare su giocatrici come lei e Nilden è una fortuna per ogni allenatore. Il Wolfsburg deve sapere che noi non abbiamo problemi ad affrontare queste squadre come loro, giocheremo a casa e cercheremo di proporre il nostro gioco. Hurtig? Non ha mai riposato quest'anno, avendo anche giocato le Olimpiadi, ma sta bene. Speriamo di poterle dare un po' di riposo da qui a Natale. La serata contro il Chelsea è stata tanto emozionante, è un onore guidare questo gruppo di grandi giocatrici e sono stato felice della prestazione contro il Chelsea. Speriamo di replicarla con un risultato diverso".

Ha parlato in conferenza stampa anche Cecilia Salvai, difensore delle Women: "Io mi sento bene, sono contenta di come sto giocando e in generale di come sta giocando tutta la squadra. In fase difensiva stiamo facendo un ottimo lavoro e lo dimostrano anche i numeri. Abbiamo studiato bene il Wolfsburg, conoscerle così tanto può fare la differenza e ridurre ulteriormente il margine di errore. Le gare di Champions League portano con sé enormi motivazioni e giocare all'Allianz Stadium ne darà una ulteriore".