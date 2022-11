Montemurro: “Forse la sconfitta con il Milan era necessaria”

Sulla Roma , grande avversaria delle bianconere: " Hanno fatto bene e lavorato bene sul mercato . Hanno trovato un buon equilibrio nella rosa e hanno alcune buone giocatrici di livello internazionale. È fantastico, è ciò che vogliamo: portare la Serie A ad un livello in cui è un campionato di livello per spingere le altre squadre europee. Abbiamo bisogno di due o tre grandi squadre che facciano bene e tutto il merito va alla Roma ".

La sconfitta con il Milan: "Quando abbiamo giocato a Zurigo avevamo un turnaround di 48 ore con viaggi da fare per ogni gara. Siamo arrivati a Milano il sabato ed eravamo solo stanche, lo sentivo. Abbiamo lasciato Zurigo la mattina perché non potevamo partire quella sera. Quindi siamo atterrate e siamo scese in campo per fare un po’ di allenamento e abbiamo fatto un’ora di lavoro, mangiato, siamo andati a casa e poi la mattina dopo siamo andate a giocare col Milan. Siamo solo esseri umani e quell’inversione di tendenza è stata ridicola, quindi probabilmente era necessaria la sconfitta contro il Milan. Odio dirlo ma era una di quelle sconfitte che stava arrivando e ci si aspettava che prima o poi accadesse perché non puoi aspettarti che le giocatrici tornino in campo dopo 48 ore ai massimi livelli.