Montemurro: “Nessun alibi, dobbiamo trovare una svolta”

La Juventus Women ha pareggiato il big match casalingo contro la Roma. Il mister bianconero non si è mostrato soddisfatto della prestazione.

La grande del campionato femminile tra Juventus e Roma si è concluso con un pareggio. Andiamo a leggere il commento, le parole del tecnico e il tabellino dal sito web ufficiale dei bianconeri: "L'atteso big match della sedicesima giornata di Serie A Femminile finisce in parità, con il distacco di tre punti in favore delle Juventus Women che rimane invariato. A Vinovo le bianconere e la Roma danno vita a una gara ad alta intensità: padrone di casa in vantaggio nel primo tempo con l'autorete di Soffia, giallorosse in gol nella ripresa con Làzaro per il definitivo 1-1. La corsa scudetto resta aperta, con il Sassuolo pronto a inserirsi e all'orizzonte l'impegno di Coppa Italia contro il Milan.