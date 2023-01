Montella: “Vialli un esempio, grande calciatore e grande uomo”

Vincenzo Montella è intervenuto a Radio Anch'io sport, su Radio Rai, toccando diversi argomenti. Il tecnico dell'Adana Demirspor ha parlato della capolista della Serie A:"Il Napoliha un bel vantaggio, ma che credo che il campionato non sia finito. Sono contento per il Napoli e per Spalletti, che meriterebbe di vincere il campionato anche in Italia: per l'allenatore che è e per la sua carriera. Il campionato è ancora molto lungo e Spalletti questo lo sa".