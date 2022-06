Montella chiama Pirlo: “Vieni in Turchia”

L'ex calciatore Vincenzo Montella, ora allenatore dell'Adana Demirspor in Turchia, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha parlato della sua avventura con la squadra turca, consigliando anche Andrea Pirlo: "Avevo una gran voglia di dimostrare che alcune stagioni poco fortunate non avevano minato la mia voglia di allenare. Che gli errori, perché anche io ne avevo commessi, non mi avevano abbattuto ma anzi erano stati motivo di riflessione e di crescita. E che un pallone che rotola resta sempre la cosa che più mi regala energia ed adrenalina nella vita. Volevo ripartire e non mi sono spaventato di farlo in Turchia con una squadra neopromossa che era penultima in classifica ed aveva esonerato l'allenatore".