Montella: “La Juve è ancora in corsa per il quarto posto”

L'ex attaccante della Roma ha rilasciato delle dichiarazioni a Tiki Taka, dove ha parlato anche della delicata situazione che sta vivendo la Juve

Dopo il passo falso maturato nell'ultima uscita di campionato contro il Venezia, la Juve è obbligatoriamente chiamata a rialzare la testa gia nella prossima sfida casalinga contro il Bologna di Mihajlovic. Inutile dire che i bianconeri dovranno fare 3 punti che sono fondamentali per tentare di restare ancora in corsa per quella che è la lotta al quarto posto, obiettivo piuttosto complicato visto il distacco attuale dal Napoli.