Montella: “Bonucci con me giocherebbe meglio. Allegri? Juve o Roma”

Le parole dell'ex tecnico di Milan e Fiorentina

"De Rossi ha le caratteristiche dell'allenatore nel dna, ha datto una grande scelta andando in Nazionale. Stando sul campo farà esperienza. Totti è in grado di fare qualsiasi cosa, dopo aver visto il suo documentario potrebbe fare anche l'attore. Anche se non ci sentiamo tanto siamo rimasti amici e andiamo d'accordo. Superlega? Lo sport è divertimento, dietro ci sono sogni e poesia di chi aspira ad arrivare con la fatica. Per il calcio è meglio che sia finita così. Chi vorrei allenare? Bonucci. Penso che con me giocherebbe meglio di come giocava nel mio Milan. Allegri? Pensavo andasse in Inghilterra, ora dico Juveo Roma. Spalletti e Sarri spero all'estero, così c'è più posto per me. Io fuori dall'Italia? Perché no. Ho studiato l'inglese e parlo benino spagnolo, in questo anno e mezzo ho visto tante partite. In questo periodo qualche proposta mi è arrivata, ma ho avuto la lucidità di respingerla. Perché a volte su alcuni treni è meglio non salire.