Mondiali Qatar 2022: ecco i gironi della Coppa del Mondo

Sorteggiati i gironi per la prossima Coppa del Mondo che per la prima volta verrà disputata in inverno in Qatar, con l'Italia che non parteciperà per la seconda edizione consecutiva

redazionejuvenews

Sono stati sorteggiati i gironi per i Mondiali in Qatar, che prenderanno il via alle 11 italiane del il 21 novembre, quando i padroni di casa sfideranno l'Ecuador nel match inaugurale. Questi i gironi sorteggiati per la Coppa del Mondo.

GRUPPO A - Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

GRUPPO B - Inghilterra, Iran, Usa, playoff europeo (Galles-Scozia/Ucraina)

GRUPPO C - Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia.

GRUPPO D - Francia, playoff 1 (Australia/Emirati Arabi Uniti-Perù), Danimarca, Tunisia

GRUPPO E - Spagna, playoff 2 (Costa Rica-Nuova Zelanda), Germania, Giappone.

GRUPPO F - Belgio, Canada, Marocco, Croazia

GRUPPO G - Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

GRUPPO H - Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Le partite in programma saranno in tutto 64, con la finale fissata per il 18 dicembre. Queste tutte le date.

FASE A GIRONI

21 novembre: Qatar-Ecuador (girone A, ore 11); Inghilterra-Iran (B, ore 14); Senegal-Olanda (A, ore 17); Usa-Galles/Scozia/Ucraina (B, ore 20).

22 novembre: Danimarca-Tunisia (D, ore 11); Francia-Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù (D, ore 14); Messico-Polonia (C, ore 17); Argentina-Arabia Saudita (C, ore 20).

23 novembre: Marocco-Croazia (F, ore 11); Belgio-Canada (F, ore 14); Germania-Giappone (E, ore 17); Spagna-Costa Rica/Nuova Zelanda (E, ore 20)

24 novembre: Uruguay-Corea del Sud (H, ore 11); Portogallo-Ghana (H, ore 14); Svizzera-Camerun (G, ore 17); Brasile-Serbia (G, ore 20)

25 novembre: Olanda-Ecuador (A, ore 11); Qatar-Senegal (A, ore 14); Galles/Scozia/Ucraina-Iran (B, ore 17); Inghilterra-Usa (B, ore 20)

26 novembre: Polonia-Arabia Saudita (C, ore 11); Argentina-Messico (C, ore 14); Tunisia-Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù (D, ore 17); Francia-Danimarca (D, ore 20)

27 novembre: Giappone-Costa Rica/Nuova Zelanda (E, ore 11); Spagna-Germania (E, ore 14); Croazia-Canada (F, ore 17); Belgio-Marocco (F, ore 20)

28 novembre: Camerun-Serbia (G, ore 11); Brasile-Svizzera (G, ore 14); Corea del Sud-Ghana (H, ore 17); Portogallo-Uruguay (H, ore 20)

29 novembre: Galles/Scozia/Ucraina-Inghilterra (B, ore 16); Iran-Usa (B, ore 16); Olanda-Qatar (A, ore 20); Ecuador-Senegal (A, ore 20)

30 novembre: Tunisia-Francia (D, ore 16); Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù-Danimarca (D, ore 16); Polonia-Argentina (C, ore 20); Arabia Saudita-Messico (C, ore 20)

1 dicembre: Croazia-Belgio (F, ore 16); Canada-Marocco (F, ore 16); Giappone-Spagna (E, ore 20); Costa Rica/Nuova Zelanda-Germania (E, ore 20)

2 dicembre: Corea del Sud-Portogallo (H, ore 16); Ghana-Uruguay (H, ore 16); Camerun-Brasile (G, ore 20); Serbia-Svizzera (G, ore 20)

OTTAVI DI FINALE

3 dicembre: Gara 1 - Prima girone A-Seconda girone B (ore 16) Gara 2 - Prima girone C-Seconda girone D (ore 20)

4 dicembre: Gara 3 - Prima girone D-Seconda girone C (ore 16) Gara 4 - Prima girone B-Seconda girone A (ore 20)

5 dicembre: Gara 5 - Prima girone E-Seconda girone F (ore 16) Gara 6 - Prima girone G-Seconda girone H (ore 20)

6 dicembre: Gara 7 - Prima girone F-Seconda girone E (ore 16) Gara 8 - Prima girone H-Seconda girone G (ore 20)

QUARTI DI FINALE

9 dicembre: Gara 9 - Vincente gara 5-Vincente gara 6 (ore 16) Partita 10 - Vincente gara 1-Vincente gara 2 (ore 20)

Gara 11 - Vincente gara 7-Vincente gara 8 (ore 16) Gara 12 - Vincente gara 3-Vincente gara 4 (ore 20)

SEMIFINALI

13 dicembre: Vincente gara 10-Vincente gara 9 (ore 20)

14 dicembre: Vincente gara 12-Vincente gara 11 (ore 20) Le due finali

FINALI

17 dicembre: Finale 3°-4° posto (ore 16)

18 dicembre: Finale 1°-2° posto (ore 16)