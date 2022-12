Mondiali, l’Argentina di Di Maria e Paredes conquista la semifinale

Angel Di Maria e Leandro Paredes, calciatori della Juventus e dell'Argentina, hanno ottenuto il pass per le semifinali Mondiali.

redazionejuvenews

Dopo l'eliminazione di Bremer, Danilo ed Alex Sandro, due calciatori della Juventuscontinuano a sognare il Mondiale, ovvero Di Maria e Paredes. L'Argentina ha infatti avuto la meglio ai rigori sull'Olanda. Ecco i report bianconero: "La Coppa del Mondo Qatar 2022 continua a dare i suoi verdetti. Si ferma l'avventura mondiale per Danilo, Bremer e Alex Sandro, continua per Paredes e Di Maria, CROAZIA - BRASILE Finisce ai rigori il Mondiale dei Verdeoro, che si sono anche allenati alla Continassa, prima di partire per il Qatar. E dire che la partita si era messa benissimo per la Nazionale di Tite, con il gol di Neymar, splendida esecuzione al minuto 106 su assist di Paquetà.

Nel secondo tempo supplementare, a pochissimo dal termine, il pari di Petkovic (minuto 117). Ai rigori, fatali gli errori di Rodrygo e Marquinhos. I NUMERI BIANCONERI: Non impiegato Bremer, in campo proprio alla fine del match Alex Sandro, titolare invece dal primo minuto Danilo, 77 passaggi per lui. OLANDA - ARGENTINA Altra partita emozionante, quella fra l'Olanda dell'ex bianconero de Ligt (non in campo) e l'Argentina. Protagonista assoluto della prima parte del match Messi, con un assist pazzesco per il gol di Molina al 35' del primo tempo. e poi con il rigore che sembra decisivo al 73'.

Sembra, perchè in realtà il ritorno degli Oranje è impetuoso: doppietta di Weghorst, col pareggio a pochi secondi dalla fine della partita. L'Albiceleste sfiora il gol più volte nei supplementari e poi, ai penalty, ringrazia le due grandissime parate di Martinez, per volare in semifinale contro i croati. BIANCONERI IN CAMPO Entrato a fine match Di Maria, prima ancora Paredes, protagonista nella sequenza dei rigori con una trasformazione perfetta. E OGGI Si gioca le chance di qualificazione alla semifinale la Francia di Rabiot, alle 20 italiane contro l'Inghilterra".