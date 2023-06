Dopo l'eliminazione dal Mondiale Under 20 con la sua Argentina, l'attaccante della Juve Soulè ha ringraziato i sostenitori sui social

Se da una parte l' Italia è avanzata ai quarti di finale grazie alla vittoria contro l'Inghilterra, dall'altra il Mondiale Under 20 dell' Argentina si è fermato agli ottavi.

I giovani albicelesti sono stati infatti sconfitti dalla Nigeria, con Soulè che ha dovuto dire addio alla competizione. L'attaccante della Juve non ha trovato molto spazio nella sua Argentina, ma non per questo si è demoralizzato.