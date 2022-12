Il Mondiale rende ricca la Juve: 2,9 milioni nelle casse bianconere

Il Mondiale in Qatar è da poco concluso e anche se l'Italia non è riuscita a qualificarsi è comunque stato un successo. A vincere è stata l'Argentina ma ancora di più la FIFA che ha dichiarato di aver guadagnato 7,5 miliardi e si prepara a guadagnarne altri 11 nei prossimi 4 anni. Il calcio si sa è una macchina da soldi incredibile... ma ai club non va nulla?

Si chiama Club Benefits Programme e dal 2010 è una sorta di indennizzo per le squadre che prestano i propri giocatori alle nazionali, con il rischio che si infortunino o altro. Il funzionamento è semplice: 10mila dollari a giocatore per ogni giorno di permanenza nel torneo. Denaro che non andrà soltanto alla squadra che ha in questo momento il cartellino del giocatore, ma che invece verrà distribuito in maniera proporzionale a tutti i club in cui il calciatore ha giocato negli ultimi due anni. Per intenderci, la Juve guadagnerà soltanto una piccolissima parte dell'indennizzo di Paredes e Di Maria.