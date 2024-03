Mondiale per Club, la Juve è ufficialmente qualificata: il comunicato

Mondiale per Club, la Juve è ufficialmente qualificata: il comunicatoMondiale per Club, la Juve è ufficialmente qualificata: il comunicato

Niente da fare per il Napoli, che nonostante il pareggio per 1-1 al Maradona è stato battuto 3-1 dal Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri escono così dalla coppa e dicono anche addio al Mondiale per Club: la Juve è ora ufficialmente qualificata.