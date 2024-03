Mondiale per Club, il comunicato della FIFA sulla Juve

La FIFA con un comunicato ufficiale ha però confermato la possibilità dei bianconeri di partecipare alla competizione: "La Juventus Fc si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club Fifa 25 se Napoli e Lazio non riusciranno a progredire in Europa questo mese. Se una o entrambe dovessero avanzare, il posto rimanente, attraverso il percorso di Champions o di ranking, rimarrà in sospeso, con l'attenzione rivolta alla fase dei quarti di finale".