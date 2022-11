Mondiale, oggi McKennie torna in campo con gli Stati Uniti

Ieri si è concluso il primo turno delle fasi a gironi del Mondiale. Il punto sui giocatori bianconeri, dal sito ufficiale della Juventus: "Ha preso il via la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA. Gara inaugurale il 20 novembre 2022, Qatar-Ecuador, finale in programma il 18 dicembre 2022.