Mondiale 2022, i convocati del Brasile: tanta Juve nella difesa verdeoro

Il 20 novembre avrà inizio il Mondiale in Qatar 2022 e se da una parte l'Italia non ci sarà, dall'altra le varie nazionali cominciano a pubblicare le loro liste per i convocati. Ieri è stato il turno del Brasile , che si prepara ad affrontare nel girone Serbia, Svizzera e Camerun . Tra i convocati anche tre giocatori della Juve: Danilo, Bremer e Alex Sandro. La difesa verdeoro parla italiano. Di seguito la lista completa:

Sui social sono subito arrivati i post di ringraziamento per la convocazione, a partire da Danilo: "Con grande orgoglio, da Bicas al mondo, ora in Qatar!". AlexSandro ha invece detto: "Grazie Dio per un'altra meravigliosa opportunità!!! Ringrazio tutti coloro che sono sempre stati insieme con me in questo cammino". Ultimo, ma non per importanza, Bremer: "Molto felice della convocazione per difendere il mio paese ai Mondiali di Qatar".