Moncalvo: “La ragazza di Dybala ha detto delle cose gravi”

Gigi Moncalvo ha rialsciato delle dichiarazioni

"Con quale spirito, nello spogliatoio, tutti i giocatori possono reagire di fronte all’impunità di Cristiano Ronaldo? Courmayeur per il compleanno di Georgina, in Portogallo al ritiro arrivò positivo al Covid e per finire le foto in piscina. La fidanzata di Dybala ha detto una cosa gravissima: che ogni mercoledì va a cena, in ogni caso. Col calendario attuale, il mercoledì non è un giorno qualunque. Il problema è che a casa di McKennie non c’erano solo Dybala e Arthur: la testimonianza del vicino è chiara".