Juve, è il momento dei rinnovi. Fatta per Cuadrado

Il club sta lavorando ai rinnovi di diversi calciatori della rosa in queste ultime settimane. Il prolungamento del colombiano sembra certo.

redazionejuvenews

La Juventus in questo momento della stagione ha ancora diversi obiettivi. Archiviato con amarezza il capitolo Champions League, c'è da assicurarsi la qualificazione al massimo torneo continentale anche nella prossima stagione, arrivando tra le prime quattro. E poi c'è la Coppa Italia, dove i bianconeri hanno vinto la semifinale di andata in casa della Fiorentina. Ma mentre la squadra è impegnata su questi due fronti, la società ha anche altri pensieri. In queste settimane infatti la dirigenza è al lavoro sulla questione dei rinnovi di contratto. Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini hanno un'agenda fitta di impegni per i prossimi giorni.

Lunedì sarà il giorno di Paulo Dybala. Il caso dell'argentino è chiaramente quello più spinoso, per l'importanza del giocatore e dal punto di vista economico. La questione si trascina ormai da mesi e le ultime polemiche che lo hanno riguardato sono solo l'ultimo capitolo si una vicenda che ha avuto diversi risvolti da ottobre a oggi. Mercoledì invece ci dovrebbe essere l'incontro con l'entourage di Mattia De Sciglio. È noto che Massimiliano Allegri lo stimi per la sua affidabilità e capacità di giocare su entrambe le fasce. Per lui è pronto un biennale da circa 2 milioni di euro a stagione, con opzione sul terzo anno.

Non c'è un giorno preciso invece per Juan Cuadrado. Il suo rinnovo ormai è dato per scontato. Il giocatore colombiano è uno degli elementi imprescindibili della rosa bianconera e lo stesso giocatore ha detto in più di un'occasione che vuole rimanere e che la trattativa, avviata già in autunno, sta procedendo bene e senza intoppi. Per Allegri è un elemento troppo prezioso. Esperto, capace di creare la superiorità e pericoloso con le sue traiettorie nei cross e sui calci piazzati. Può giocare terzino, ala e persino a centrocampo, senza perdere qualità. Difficile immaginare una Juve che riparta l'anno prossimo senza di lui. Sarà ancora bianconero.