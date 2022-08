News Juve – Momblano gela i tifosi: arriva una pessima notizia

La Juventus non va oltre lo 0 a 0 in casa della Sampdoria. A secco Vlahovic, apparso poco in palla e comunque mai servito adeguatamente. Le uniche note positive di serata arrivano dai giovani Rovella e Miretti, ma per il resto c'è da registrare un deciso passo indietro rispetto alla gara di lunedì scorso contro il Sassuolo.