Moggi: “Vlahovic recuperato, la Juventus è tornata a far paura”

"Che i giornalisti dicono che Antonio Conte tornerà alla Juve è fuor di dubbio. Ma se guardo alla classifica e vedo la Juventus seconda, non capisco perché la società dovrebbe cambiare Allegri... Allegri via per via del contratto? Questa potrebbe essere una motivazione, ma bisogna capire che mandare via un allenatore per un altro comporterebbe la compravendita di alcuni giocatori. Oggi come oggi, la Juventus non ha i soldi da spendere. Sono d'accordo che Conte ritornerebbe alla Juventus, ma dire a stagione in corso che la Juventus può cambiare allenatore alla fine dell'anno non è fare il bene dei bianconeri. Si andrebbe a creare confusione. Ma ciò significa significa una cosa: la Juventus è tornata a far paura alle avversarie".