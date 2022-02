Moggi: “Vlahovic continua a fare il suo ma la Juve è quella di sempre. Dybala..”

L'ex dirigente della Juventus ha parlato dei bianconeri e del campionato di Serie A, dicendo la sua sulle squadre protagoniste di queste giornate

L'ex dirigente della Juventus LucianoMoggi, ha parlato intervistato dai microfoni di TMW, ai quali ha parlato della Juventus e del suo nuovo attaccante Dusan Vlahovic, oltre che di Dybala e delle altre squadre della Serie A: "Vlahovic anche in Champions ha fatto la sua parte, ha dimostrato di saper stare in area di rigore. Per il resto s’è vista la Juve di sempre”.